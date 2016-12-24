12:00 24 декабря 2016 0

Временно эксплуатация лайнеров приостановлена Фото: wikimedia.org

«Аэрофлот» отменил несколько рейсов из-за выявленных проблем с авиасудами Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на источник в авиаотрасли.

Так, «Газета.ру» уточняет, что авиакомпания отменила пять рейсов на внутрироссийских направлениях, среди которых рейсы в Тюмень, Нижнекамск, Волгоград и Самару. Вынужденная мера, по словам издания, связана с тем, что в стабилизаторе самолетов SSJ100 обнаружено повреждение. В связи с этим Росавиация приостановила эксплуатацию шести лайнеров.

Как пишет РБК, в компании «Гражданские самолеты Сухого» подтвердили факт обнаружения дефекта одной из деталей хвостовой части суперджета, который был найден при проведении технического обслуживания. Эксперты заявили, что это «не ведет к возникновению небезопасных ситуаций в эксплуатации».

Ранее «Интерфакс» сообщал, что Росавиация письменно потребовала от всех перевозчиков — эксплуатантов SSJ-100 — провести разовую проверку «поясов крепления кронштейнов навески стабилизатора».