В Пермском крае возбужденно уголовное дело после массового отравления детей

12:21 24 декабря 2016 0

Организаторов питания пермских школьников обвиняют по уголовной статье Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» после отравления 40 детей в 121-й школе в Верещагино, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

В ведомстве уточнили: также по результатам проверки ЕМУП «Верещагинский комбинат детского питания», которое занималось организацией питания в данном учреждении, признано виновным по административной статье «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Деятельность комбината приостановлена на месяц.

Кроме того, решением территориального управления Роспотребнадзора нескольких сотрудников пищеблока МУП «ВКДП» (пекаря, кухонного работника) временно отстранили от работы.

22 ноября в школе после обеда к медикам обратились 40 учащихся младших классов с признаками отравления. Из них 27 человек были госпитализированы в районную больницу с диагнозом «острый энтороколит».