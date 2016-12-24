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Главные новости Тюменской области
13:58  24 декабря 2016 0

В Тюмени утром сгорели семь автобусов. ФОТО. ВИДЕО

Пожар на улице Карьерной, 30. Екатеринбург, дым, пожар, огонь
Сигнал в пожарную службу о возгорании в арочнике поступил в 8:50Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

В Тюмени утром произошел пожар в металлическом ангаре на улице Дружбы, 128. По сообщениям СМИ, от огня пострадали семь микроавтобусов «Фиат», припаркованных в помещении.

Жители города публикуют в соцсетях фото и видео пожара. По ним видно, что спасателям пришлось убрать большую часть обшивки арочника, чтобы потушить пламя. «Больше 5 автобусов полностью выгорело», — сообщил пользователь «ВКонтакте» в одной из групп социальной сети.

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По сообщениям СМИ, пострадали семь микроавтобусов Фото: пользователь «Вконтакте» Иван Колупаев

По информации ГУ МЧС по Тюменской области, сигнал о возгорании в арочнике, в котором расположена станция технического обслуживания, поступил в 8:50. В 9:27 пожар был локализован. «Пострадавших и погибших нет. В тушении пожара были задействованы 49 человек личного состава и 17 единиц спецтехники МЧС. Причина и ущерб устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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