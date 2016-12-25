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25 декабря 2016
24 декабря 2016
23 декабря 2016
10:21  25 декабря 2016 2

СМИ: самолет с музыкантами ансамбля Александрова упал в горах

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет, закат
Самолет, предположительно, упал в Краснодарском краеФото: Pixabay
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Самолет Ту-154, пропавший с радаров сегодня утром, вероятнее всего, потерпел крушение в горах Краснодарского края. О том, что произошло с пассажирами, летевшими этим рейсом, ничего не сообщается.

О падении сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах (самолет принадлежал Минобороны России). Известно, что на борту находилось 83 пассажира и восемь членов экипажа. Самолет вылетел из подмосковного Чкаловска, затем сделал дозаправку в Сочи. После этого он вылетел по направлению в Латакию (Сирия), а через 20 минут пропал с радаров. Как сообщает «Газета.ру», президенту России Владимиру Путину уже доложили об исчезновении самолета с радаров.

Как сообщала «Газета.ру», на борту находились музыканты ансамбля имени Александрова и журналисты. Цель их визита в Сирию пока не сообщается.

Иван Шумков
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