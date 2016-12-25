{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,85
Динамика за 2 недели
Евро 63,54
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
25 декабря 2016
24 декабря 2016
23 декабря 2016
Главные новости Свердловской области
18:53  25 декабря 2016 5

В екатеринбургском «Кольцово» объяснили свою причастность к трагедии Ту-154

Открытие грузового терминала аэропорт Кольцово. Архив 2012. Екатеринбург., кольцово, терминал а
В Кольцово отрицают участие в обслуживании военного Ту-154Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
все новости сюжета

Причины, повлекшие трагедию небе над Черным морем, какими бы они ни были, не имеют никакого отношения к екатеринбургскому аэропорту Кольцово. Так в авиаузле реагируют на попытки отдельных СМИ провести параллели двух последних трагедий минобороны.

Гражданский аэропорт Кольцово связан с военным только взлетной полосой
Фото: google.com

В частности, издания напомнили, что Ту-154 — второй самолет Минобороны РФ, попавший в катастрофу за последнюю неделю. В понедельник, 19 декабря, транспортник Ил-18 разбился в Якутии. Оба самолета базировались в Кольцово.

«Все подробности техобслуживания самолета Ту-154 следует узнавать в Минобороны РФ. Гражданский аэропорт никаких манипуляций с военными самолетами не осуществляет по определению. У военных даже свой перрон — это отдельный сектор Кольцово, с которым все процессы разделены», — пояснили в аэропорту.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров