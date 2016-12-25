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25 декабря 2016
24 декабря 2016
17:48  25 декабря 2016 31

Поклонская назвала Рынску «мразью» и попросила СК РФ проверить ее на «уголовку»

Севастополь и Симферополь. 2014 - 2016, поклонская наталья
Поклонская не стеснялась в выражениях, давая определение глумящейся журналисткеФото: Константин Михальчевский © URA.Ru
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская попросила следственный комитет проверить высказывания известного светского обозревателя Божены Рынски на уголовную составляющую. «Как черти из табакерки повылазили мрази. Статья 282.1 УК. Как депутат ГД и гражданин РФ, прошу @sledcom_rf проверить», — написала Поклонская в своем твиттере.

В микроблоге она также разместила скриншот со страницы Божены Рынски в Facebook. Здесь журналистка в нецензурных выражениях глумится над жертвами авиакатастрофы в небе над Черным морем с участием Ту-154 минобороны РФ. В качестве аргументов она приводит желание отомстить своим обидчикам от власти.

К тому времени, как сообщила «Газета.ру», на борт судна, ведущего спасательную операцию в месте крушения самолета Ту-154, были подняты десять тел.

Антон Ольшанников
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