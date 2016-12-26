11:47 26 декабря 2016 57

Теракт не является основной версией крушения самолета Фото: Pixabay

Теракт на борту Ту-154 не входит в основные версии катастрофы, заявил министр транспорта Максим Соколов на брифинге.

По словам Соколова, основными причинами этой катастрофы считаются либо техническое состояние самолета, либо ошибки пилотирования. «Основные версии не включают в себя версию террористического акта», — приводит слова Соколова «Газета.Ru».

Соколов также уточнил, что в задачи правительственной комиссии не входит выяснение причин авиакатастрофы с самолетом Минобороны, этим занимаются следственные органы. «Однако хочу сказать, что для организации работы нам необходимо понимать, что же все-таки произошло с самолетом», — сказал министр.

Авиакатастрофа Ту-154 Минобороны, напомним, произошла утром 25 декабря через две минуты после вылета из аэропорта Адлера. На борту самолета находились 92 человека, информации о выживших нет.