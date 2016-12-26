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26 декабря 2016
11:47  26 декабря 2016 57

Теракт на борту Ту-154 исключен. В Минтрансе назвали основные версии катастрофы

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет, вопрос
Теракт не является основной версией крушения самолетаФото: Pixabay
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Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Теракт на борту Ту-154 не входит в основные версии катастрофы, заявил министр транспорта Максим Соколов на брифинге.

По словам Соколова, основными причинами этой катастрофы считаются либо техническое состояние самолета, либо ошибки пилотирования. «Основные версии не включают в себя версию террористического акта», — приводит слова Соколова «Газета.Ru».

Соколов также уточнил, что в задачи правительственной комиссии не входит выяснение причин авиакатастрофы с самолетом Минобороны, этим занимаются следственные органы. «Однако хочу сказать, что для организации работы нам необходимо понимать, что же все-таки произошло с самолетом», — сказал министр.

Авиакатастрофа Ту-154 Минобороны, напомним, произошла утром 25 декабря через две минуты после вылета из аэропорта Адлера. На борту самолета находились 92 человека, информации о выживших нет.

Нина Калинина
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