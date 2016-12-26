13:44 26 декабря 2016 3

Водитель признался, что не заметил поезд Фото: ГИБДД Свердловской области

На переезде Лобазиха-Тавда на нерегулируемом охраняемом переезде столкнулись в пригородный поезд № 7097 Усть-Аха — Тавда и грузовой автомобиль КамАЗ с прицепом — лесовоз. Сообщение о ДТП под Тавдой поступило в 11.39 местного времени.

Уже установлено, что водитель грузового автомобиля, в нарушение требований сигнала светофора, выехал на железнодорожный переезд, когда к нему приближался локомотив пассажирского поезда.

1/3 Водитель хотел проскочить перед поездом Фото: ГИБДД Свердловской области

По данным ГИБДД, пути не повреждены, схода вагонов нет, пострадавших нет.

«Сам водитель автомобиля пояснил, что заметил приближающийся поезд уже в тот момент, когда его транспортное средство находилось непосредственно на переезде. Хотел проскочить, но не успел. Железнодорожный локомотив ударил автомобиль в заднюю часть прицепа», — сообщили «URA.Ru» в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.