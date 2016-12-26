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Главные новости Свердловской области
13:44  26 декабря 2016 3

Грузовик и пассажирский поезд столкнулись под Тавдой. ФОТО, ВИДЕО

Водитель признался, что не заметил поездФото: ГИБДД Свердловской области

На переезде Лобазиха-Тавда на нерегулируемом охраняемом переезде столкнулись в пригородный поезд № 7097 Усть-Аха — Тавда и грузовой автомобиль КамАЗ с прицепом — лесовоз. Сообщение о ДТП под Тавдой поступило в 11.39 местного времени.

Уже установлено, что водитель грузового автомобиля, в нарушение требований сигнала светофора, выехал на железнодорожный переезд, когда к нему приближался локомотив пассажирского поезда.

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Водитель хотел проскочить перед поездом Фото: ГИБДД Свердловской области

По данным ГИБДД, пути не повреждены, схода вагонов нет, пострадавших нет.

«Сам водитель автомобиля пояснил, что заметил приближающийся поезд уже в тот момент, когда его транспортное средство находилось непосредственно на переезде. Хотел проскочить, но не успел. Железнодорожный локомотив ударил автомобиль в заднюю часть прицепа», — сообщили «URA.Ru» в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Александр Лукманов
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