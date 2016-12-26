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26 декабря 2016
16:59  26 декабря 2016 4

В Сирии при отступлении боевики заминировали детские игрушки

Волонтер Евгений Ганеев в Сирии, Сирия, ганеев евгений
Отступая из Алеппо, боевики заминировали игрушки детейФото: Евгений Ганеев
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Россия обвиняет умеренную оппозицию Сирии в минировании детских игрушек в Алеппо. С заявлением выступил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

«Минировалось буквально все, на что хватало времени и боеприпасов: улицы, входы в помещения, автомобили, лежащие на дорогах мотоциклы и даже детские игрушки», — утверждает Конашенков, слова которого приводит «Газета.Ru». По его словам, минированию подверглась огромная территория Алеппо.

По словам Конашенкова, после ухода боевиков из Алеппо в городе были обнаружены две пушки, два реактивных системы залпового огня и даже три танка, но больше всего там оказалось самодельных минометов и реактивных систем. Для этого арсенала на территории города было создано семь огромных складов с боеприпасами, которых, по словам представителя Минобороны, хватило бы для вооружения нескольких пехотных батальонов.

Нина Калинина
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