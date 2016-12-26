17:36 26 декабря 2016 9

На телах погибших обнаружили спасательные жилеты (архивный снимок) Фото: Рixabay

Несколько погибших в крушении самолета Минобороны Ту-154 были в спасательных жилетах, об этом РИА «Новости» сообщил источник, знакомый с ходом спасательной операции.

«Люди [пассажиры] в жилетах, готовились к эвакуации», — сообщил собеседник агентства. Он подчеркнул, что спасательные жилеты были не на всех погибших, чьи тела к данному моменту обнаружены. Как уточняет агентство, подтверждения данной информации пока нет.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что большинство тел погибших в катастрофе могут находиться внутри самолета, сообщала «Газета.Ru».

На дне Черного моря в понедельник днем, 26 декабря, обнаружили объект, который похож на фюзеляж разбившегося Ту-154. Его удалось зафиксировать при помощи сонара одного из судов, которые принимают участие в поиске, писала «Национальная служба новостей».

Авиакатастрофа Ту-154 произошла утром в воскресенье, 25 декабря. Самолет Минобороны после дозаправки в Адлере вылетел в Сирию, однако спустя две минуты исчез с радаров. На его борту находилось 92 человека — артисты ансамбля имени Александрова, журналисты трех федеральных телеканалов, а также благотворитель Елизавета Глинка (Доктор Лиза).