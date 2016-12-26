Убийца российского посла в Турции хотел устроиться охранником Эрдогана

19:13 26 декабря 2016 0

Экс-полицейский едва не попал в охрану президента Турции Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, который застрелил посла России в Турции Андрея Карлова, пытался устроиться охранником президента Тайипа Эрдогана. Об этом сообщила его сестра Сехер.

По ее словам, брат вместе со своим другом сдал экзамен, чтобы попасть в охрану турецкого лидера. Однако молодых людей не приняли по сроку службы — на тот момент они работали в полиции менее года, пишет «МК».

Андрей Карлов был убит на выставке в Анкаре 19 декабря. Мевлют Мерт Алтынташ несколько раз выстрелил в спину послу, когда тот произносил речь. Буквально через минуту террорист был убит сотрудниками турецких спецслужб.

На прошлой неделе посол России в Турции был похоронен с воинскими почестями на Химкинском кладбище в Подмосковье, уточняет «Национальная служба новостей». Церемония прощания с погибшим дипломатом прошла в присутствии первых лиц государства.