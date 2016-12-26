{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,91
Динамика за 2 недели
Евро 63,73
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
26 декабря 2016
21:25  26 декабря 2016 18

Самолет Ту-154 мог разбиться из-за перегруза. Стали известны свидетельства очевидцев

Самолеты в городе. Екатеринбург, самолет, авиация
Очевидцы рассказали, что самолет долго летел низко, не набирая высоту (архивный снимок)Фото: Анна Майорова © URA.Ru
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
все новости сюжета

Причиной крушения Ту-154 над Черным морем могли быть перегруз и отказ техники. Об этом говорят свидетельские показания и данные, полученные в ходе расследования.

«Самолет не мог набрать высоту и по какой-то причине (возможно, перегруза и технической неисправности) рухнул в море», — сообщил источник агентства «Интерфакс».

По его словам, очевидцы рассказали, что самолет необычно долго летел низко, не набирая высоту. Он добавил, что «на данном этапе версия теракта практически исключена».

Приоритетной версией крушения воздушного судна остается возможная техническая неисправность, которая не позволила самолету набрать высоту.

Касаясь версии некачественного топлива, собеседник агентства напомнил, что «одновременно с рухнувшим самолетом в Сочинском аэропорту были заправлены и другие воздушные суда, которые безаварийно и без проблем в этой части совершили свои полеты».

Самолет Ту-154, летевший из аэропорта Адлера в город Латакия (Сирия) утром в воскресенье, 25 декабря, упал в Черное море. На борту были музыканты ансамбля имени Александрова, военные и журналисты трех федеральных телеканалов — всего 92 человека. Все они летели на новогодний концерт для военнослужащих.

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров