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Главные новости Курганской области
09:15  27 декабря 2016 2

В Кургане раскрыли сговор заказчика с подрядчиком при капремонте учреждения

Рассмотрение дела в УФАС Курган, гагарина ирина
Ирина Гагарина: "Это первый яркий случай сговора должностного лица с подрядчиком, когда понятна вся цепочка"Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Курганское УФАС рассматривает дело о сговоре при проведении капитального ремонта в библиотеке им. Югова на сумму более 1,2 млн рублей.

Как рассказала руководитель УФАС по Курганской области Ирина Гагарина, выяснилось, что библиотека заключила договор с подрядчиком, минуя необходимые процедуры. При этом подрядчик изготовил проектную документацию, рассчитал смету и по ней же выполнял работы. «Поскольку учреждения вправе заключать договор на сумму до 400 тыс. рублей, библиотека разбила общий объем работ на три контракта. С подрядчиком был заключен договор как с единственным поставщиком, причем в деле был такой момент, что после заключения контракта на следующий день подписали акт выполненных работ, которые невозможно сделать за один день», — рассказала Ирина Гагарина.

Библиотека, как считают специалисты, заключала договоры с подрядчиком по указанию управления культуры по Курганской области. Решение по данному делу УФАС вынесет в январе 2017 года. По предварительным данным, ведомство намерено обязать подрядчика вернуть в бюджет незаконно полученную прибыль при выполнении работ. По подсчетам специалистов, экономия могла составить как минимум 10% от суммы заказа. Материалы дела будут переданы в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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