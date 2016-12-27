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27 декабря 2016
26 декабря 2016
03:26  27 декабря 2016 0

Турецким СМИ запретили освещать расследование убийства российского посла

Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, суд, вердикт
Суд Анкары запретил турецким журналистам освещать тему расстрела Андрея КарловаФото: Владимир Жабриков
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В Турции убит российский посол
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Суд Анкары запретил турецким СМИ освещать ход и результаты расследования дела об убийстве российского посла Андрея Карлова, который был застрелен на выставке в Галерее современного искусства 19 декабря.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на иностранные источники, запрет мирового суда Анкары на публикацию информации, касающуюся убийства посла, наложен до окончания следствия. Кроме того, журналистам нельзя сообщать о подозреваемых и причастных к совершению преступления личностях, а также публиковать кадры самого убийства.

Инициатором запрета стало городское бюро уголовных расследований прокуратуры.

Убийство дипломата было совершено в Анкаре. Нападавший выстрелил Карлову в спину, когда тот выступал с речью на открытии фотовыставки. Как выяснилось позже, преступником оказался 22-летний сотрудник полицейского спецназа Мерт Алтынташ, уволенный из правоохранительных органов после попытки госпереворота в Турции.

На прошлой неделе Карлов был похоронен на Химкинском кладбище в Подмосковье, сообщала «Национальная служба новостей». Церемония прощания проходила в присутствии первых лиц государства.

Ответственность за убийство российского посла в Турции Андрея Карлова взяла на себя организация «Джейш аль-Фатх»

Сергей Демин
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