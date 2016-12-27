СМИ назвали имя нового посла России в Турции

04:43 27 декабря 2016 0

Михаил Бабич может стать новым послом России в Турции Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Новым послом России в Турции может стать полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Об этом «Дождю» рассказали два близких к Кремлю источника.

По словам собеседников телеканала, назначение произойдет в 2017 году, однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эту информацию. «Первый раз слышу», — заявил он в ответ на просьбу прокомментировать слухи о готовящемся назначении.

Напомним, 19 декабря российский посол в Турции Андрей Карлов был убит в Анкаре. Нападавший выстрелил Карлову в спину, когда тот выступал с речью на открытии фотовыставки в Галерее современного искусства. Преступление на разных уровнях было признано терактом, направленным, по словам Владимира Путина, на срыв нормализации российско-турецких отношений и мирного процесса в Сирии.

После трагедии депутат Иван Сухарев, как сообщала «Газета.Ru», предложил защитить российских послов с помощью спецназа в тех странах, где им может грозить опасность.