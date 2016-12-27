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27 декабря 2016
26 декабря 2016
Главные новости Москвы
10:53  27 декабря 2016 0

«Это не ваша страна». Глава Минобороны Израиля призвал евреев уезжать из Франции

Возложение цветов у консульства Франции. Екатеринбург, флаг франции
Французским евреям советуют уезжатьФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Европа больше не может считаться гостеприимной по отношению к евреям, и им лучше вернуться домой. Об этом заявил глава Минобороны Израиля Агвидор Либерман, обращаясь к соотечественникам, живущим во Франции.

«Вероятно, настало время сказать евреям во Франции: «Это не ваша страна, это не ваша земля, уезжайте из Франции и приезжайте в Израиль», — объявил Либерман на заседании партии «Наш дом Израиль», слова главы Минобороны приводит «Федеральное агентство новостей». Издание отмечает, что резкие комментарии со стороны Либермана прозвучали в связи с готовящейся во Франции конференции по миру на Ближнем Востоке.

Либерман назвал конференцию по миру на Ближнем Востоке, в которой должны принять участие около 70 государств, «трибуналом против Израиля и его доброго имени», «современным делом Дрейфуса» и «заговором против евреев».

Татьяна Трушина
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