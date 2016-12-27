В Тюмени «скорая» спасла девушку от прыжка с многоэтажки

12:35 27 декабря 2016 0

В Тюмени врачи "скорой" сняли девушку с крыши многоэтажки Фото: Александр Исаков © URA.Ru

В Тюмени предотвращена гибель 16-летней девочки. Ребенка сняли с крыши 24-этажного дома.

Информация о предотвращенной трагедии появилась в соцсети «ВКонтакте». Пользователи сообщили, что 16-летняя девочка вечером в воскресенье, 25 декабря, забралась на крышу 24-этажного дома по адресу ул. Ямская, 86 и «долго не решалась спрыгнуть». Предварительно школьница выпила горсть таблеток и запила их вином, сообщили пользователи соцсетей.

Ребенка якобы засекли камеры видеонаблюдения, вызванным на место врачам «скорой помощи» не сразу, но удалось войти в контакт с девочкой, после чего она была госпитализирована.

В областном департаменте здравоохранения подтвердили вызов «скорой» на указанный адрес. «В 20:07 в „скорую“ поступил вызов с Ямской, 86. „Скорая“ приехала в течение 10 минут, ребенок был госпитализирован», — заявили в департаменте, отказавшись сообщать диагноз и подробности происшествия.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области подтвердили факт происшествия. Сейчас по нему проводится проверка. В пресс-службе областной полиции заявили, что не знают об указанном случае.

Пользователи соцсетей связывают происшествие с «флешмобом», якобы организованным через «группы смерти» в социальной сети «ВКонтакте». Обеспокоенные родители пишут о том, что за декабрь в Тюмени было уже три случая гибели подростков, последний произошел 21 декабря, когда с многоэтажного дома упала 12-летняя девочка. Пользователи пишут о необходимости поставить под контроль соцсети, закрыть «группы смерти» и внести изменения в Уголовный кодекс.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области «URA.Ru» заявили, что уголовные дела по всем трем случаям гибели подростков в этом декабре соединены в одно дело, которым сейчас занимается отдел по расследованию особо важных дел. Как уже сообщало «URA.Ru», следователи предполагают, что подростков могли подтолкнуть к совершению отчаянного шага.