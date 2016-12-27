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27 декабря 2016
26 декабря 2016
12:53  27 декабря 2016 0

Из-за вспышки гриппа в школах Ирбита Новый год отметят в январе

Дегустация игристого вина в энотеке
Школьники Ирбита отметят Новый год в середине январяФото: Анна Майорова © URA.Ru

Из-за карантина гриппа в школах Ирбита №10 и №18 новогодние утренники состоятся после каникул в середине января.

Такое решение было принято из-за того, что во второй половине декабря в школах увеличилось число заболевших. Постановлением администрации Ирбита с 20 по 26 декабря в школах города был объявлен карантин. В понедельник, 26 декабря, занятия возобновились, но не для всех. К урокам допускаются только ученики и сотрудники, имеющие прививку от гриппа. Дети, не допущенные к занятиям, продолжают дистанционное обучение в программе «Сетевой город».

«Занятия в школах города возобновлены. Что касается новогодних праздников, то дату проведения назначают самостоятельно руководители учебных заведений исходя из ситуации», — сообщила «URA.Ru» руководитель управления образования Ирбита Юлия Лыжина.

В результате Новый год школе № 10 дети будут отмечать 12 января, а в школе № 18 Новый год наступит 13 января.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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