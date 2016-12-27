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Главные новости ЯНАО
13:29  27 декабря 2016 4

Ликвидаторы разливов нефти на Ямале покупают машину с кожаным салоном

Открытие подстанции
ГУП, занимающийся ликвидацией разливов нефти, нуждается в машине с кожаным салономФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

ГУП «Аварийно-спасательное формирование «Ямальская военизированная противофонтанная часть» покупает автомобиль Toyota Camry. Машину нужно доставить в Новый Уренгой — там находится штаб части. Цена контракта — 1 млн 960 тыс. рублей.

Спасателям нужна белая машина с автоматической коробкой передач. Обивка сидений — обязательно бежевая кожа. Нужна также аудиосистема премиум класса и солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей. Салон должен быть украшен вставками «под дерево» и оборудован подогревом задних сидений.

Машину нужно поставить до апреля 2017 года. Она должна быть новой. Источник финансирования закупки — собственные средства ГУП.

ГУП занимается предупреждения и ликвидацией нефтяных и газовых фонтанов и ликвидацией разливов нефти и нефтепродуктов на суше и акваториях.

Ранее роскошный джип пытался приобрести АО «Ямалавтодор». На закупку обратил внимание активист федерального проекта ОНФ Марата Хамидуллин. После публикации «URA.Ru» аукционом заинтересовались и ямальские общественники, которые направили в адрес руководства предприятия письмо. В итоге аукцион был отменен.

Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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