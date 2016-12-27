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27 декабря 2016
Главные новости Москвы
14:35  27 декабря 2016 3

Шойгу планирует возродить ансамбль Александрова, выделив артистам квартиры

Пресс-тур в Академический. Екатеринбург, недвижимость, квартира
Новым артистам ансамбля Александрова Минобороны готово выделить квартирыФото: Анна Майорова © URA.Ru
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Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Ансамблю имени Александрова, артисты которого погибли 25 декабря при крушении самолета Ту-154 над Черным морем, будет выделено 70 квартир. Решение принял министр обороны Сергей Шойгу.

По мнению главы Минобороны, выделенные квартиры помогут снова создать легендарный ансамбль. «Считаю необходимым принять решение о выделении в ближайшее время 70 квартир ансамблю Александрова для того, чтобы мы могли в самое ближайшее время восстановить коллектив, провести конкурс, продолжить традиции», — цитирует слова Шойгу «Газета.Ru».

В память о руководителе ансамбля Валерии Халилове, также погибшего в авиакатастрофе, будет назван фестиваль «Спасская башня», сообщало ранее издание.

В авиакатастрофе самолета Минобороны России над Черным морем погибли 64 артиста ансамбля их художественный руководитель Валерий Халилов.

Нина Калинина
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