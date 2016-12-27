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15:35  27 декабря 2016 0

Тюменская «гвардия Путина» перестанет представляться полицейскими

Росгвардия демонстрирует новинки вооружения и техники, флаг, бронетранспортер, росгвардия
До получения собственных удостоверений бойцы Росгвардии пользовались полицейскими "корочками"Фото: Официальный сайт национальной гвардии РФ

Тюменские национальные гвардейцы получат «корочки», которых они ждали с 5 апреля, когда была создана Росгвардия. Торжественная церемония пройдет в Тюмени в среду, 28 декабря.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Тюменской области, в торжественной обстановке на сцене дворца культуры имени Муравленко (ДК «Нефтяник» — прим. ред.) служебные удостоверения Росгвардии получат семь человек — руководитель силовой структуры, его замы и командиры подразделений, таких как ОМОН, СОБР и вневедомственная охрана.

Вручать «корочки» офицерам «армии президента» будет заместитель командующего войсками национальной гвардии РФ УрФО полковник Валерий Данилишин.

Поздравить гвардейцев придут представители правительства и правоохранительных структур региона. Кто это будет, точно не известно. Свое присутствие подтвердил лишь начальник УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов — генерал намерен вручить своим бывшим подчиненным награды, которые они заслужили, еще работая в полиции.

ОМОН, и СОБ, и старшие группы задержания вневедомственной охраны обзаведутся удостоверениями до конца года, остальные гвардейцы — «в ближайшее время», заявили «URA.Ru» в пресс-службе Росгвардии Тюменской области.

Пока на работе гвардейцы пользуются удостоверениями сотрудников полиции. Как рассказали в тюменской Росгвардии, хотя структура создана по указу президента Владимира Путина 5 апреля (Росгвардия подчиняется напрямую президенту — прим. ред.), процедура ее формирования только-только завершена.

Николай Бастриков
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