В Кремле высказались о назначении Бабича послом в Турции

15:13 27 декабря 2016 0

Бабич не будет послом в Турции Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Информация о назначении послом России в Турции полпреда Михаила Бабича не соответствует действительности, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Пока никаких решений нет. Информация не соответствует действительности», — приводит слова Пескова «Газета.ру». Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что «каких-либо решений не принималось». Песков также уточнил, что нет информации, когда решение о назначении посла будет принято.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич станет новым послом России в Турции. Напомним, прежний российский посол Андрей Карлов был убит вечером 19 декабря во время открытия фотовыставки в Центре современного искусства в Анкаре. Преступник несколько раз выстрелил мужчине в спину из пистолета. Россия заявила, что произошедшее нападение является терактом.