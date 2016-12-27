16:21 27 декабря 2016 2

К губернаторским выборам 2017 года партию власти будет готовить Николай Демкин Фото: Алексей Глазырин © URA.Ru

В Перми прошла конференция регионального отделения партии власти. Лидер единороссов сохранил свои позиции, а бесполезные партийцы лишились права влиять на политические решения.

Во вторник, 27 декабря, состоялась конференция регионального отделения «Единой России» в Пермском крае. Партийцы выбрали своего руководителя: пост секретаря сохранил прежний лидер ячейки — 66-летний генеральный директор «ПЗСП», депутат Заксобрания Николай Демкин, который возглавляет реготделение с конца 2012 года. Формальную конкуренцию ему составил 67-летний экс-депутат Заксобрания Виктор Кобелев. Кандидатуру Демкина поддержали 129 делегатов, четверо проголосовали против. Выборы секретаря прошли в спокойной обстановке — внутрипартийная оппозиция никак себя не проявила.

Ольга Ковтун закончила политическую карьеру в Прикамье Фото: Алексей Глазырин © URA.Ru

Ранее было обновлено руководство в 22 местных отделениях. Также пермские единороссы реформировали свой политический совет. Численность руководящего органа сократили с 80 до 60 человек, его состав существенно обновился. В региональный политический совет вошли, в частности, недавно назначенный исполняющий обязанности руководителя администрации губернатора Рустем Юсупов, глава Чайковского района Юрий Востриков, депутаты Заксобрания Татьяна Миролюбова и Сергей Ветошкин, спикер Пермской городской Думы Юрий Уткин.

В списке лишившихся своих мест оказалось гораздо больше громких имен: бывший глава краевой администрации Анатолий Маховиков (пока он работает советником губернатора), бывший вице-премьер правительства Ольга Ковтун (она стала проректором Уральского медуниверситета), экс-депутат Госдумы Григорий Куранов, проигравшие выборы экс-депутаты Заксобрания Юрий Елохов и Равкат Разутдинов, депутат Земского собрания Пермского района Вячеслав Бурков, гендиректор «Метафракса» Владимир Даут, исполнительный директор Чусовского металлургического завода Анатолий Карпов, глава Соликамского района Олег Поляков, советник руководителя администрации губернатора Александр Телепнев и некогда влиятельный политик Владимир Нелюбин, из-за проблем с бизнесом ушедший из политики.

Партийцы не стали обижать Геннадия Тушнолобова Фото: Алексей Глазырин © URA.Ru

Ранее появилась информация о том, что места в политсовете может лишиться и председатель правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов — из-за возникшего конфликта на фоне заявления губернатора Виктора Басаргина о предстоящем увольнении премьера и реакции самого чиновника, который ответил отказом уходить в отставку.

Сам Тушнолобов накануне сообщил «URA.Ru», что никакого конфликта нет: «У нас с губернатором очень хорошие отношения — мы каждый день разговариваем, он сейчас в командировке. Никакого конфликта нет, а есть чье-то желание нас поссорить, что мы оба понимаем. Ну, а если глава региона принял решение реформировать структуру правительства, значит, это произойдет».

В перерывах участники мероприятия перешептывались об отсутствии оппонента губернатора и лидера внутрипартийной оппозиции — депутата Госдумы Дмитрия Скриванова. Последний якобы не посетил конференцию из-за отмены рейса самолета в Москве. «URA.Ru» не удалось связаться с парламентарием.

Дмитрий Скриванов прекратил внутрипартийную борьбу Фото: Алексей Глазырин © URA.Ru

С пермскими однопартийцами познакомился другой депутат Госдумы — Валерий Бузилов, который стал руководителем межрегионального координационного совета по Удмуртии и Пермскому краю. Парламентарий предложил стать своим заместителем коллеге по нижней палате российского парламента — бывшему мэру Перми Игорю Сапко. Делегаты поддержали эту инициативу — окончательное решение относительно назначения Сапко примет высший совет «Единой России».