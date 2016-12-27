19:32 27 декабря 2016 2

УВЗ уже объединил бронетанковые заводы Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

Президент России Владимир Путин во вторник, 27 декабря, подписал указ, согласно которому 100% акций Уралвагонзавода переходят к госкорпорации «Ростех». Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства подписал указ «Об имущественном взносе Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции „Ростех“ и о внесении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ».

В списке предприятий на первом месте стоит Уралвагонзавод из Нижнего Тагила, который вошел в корпорацию со 100% акций. Кроме того, в перечень акционерных обществ, акции которых передаются Ростеху, вошел Центральный НИИ материалов из Санкт-Петербурга с 15,9017% акций. Завершает первую тройку центральный НИИ «Буревестник» из Нижнего Новгорода. Его вклад — 13, 8735% акций.

Эксперты отмечают, что действующая с 2010 года государственная программа вооружений на 2011—2020 гг. (ГПВ-2020) не только позволила совершить технический прорыв, но и решила ряд экономических задач.

«В широком смысле ГПВ-2020 — глобальный инвестиционный проект, перераспределяющий преимущественно сырьевые доходы страны в пользу обрабатывающей промышленности», — отмечает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухлов.

Теперь можно говорить о создании на базе Уралвагонзавода единого бронетанкового холдинга, о котором оружейники мечтают уже не первый год. Как сообщили на УВЗ, в недавно принятой советом директоров стратегии до 2025 года как раз и шла речь о построении мощного диверсифицированного холдинга. Минобороны уже передал концерну бронетанковые заводы. Бронетанковый холдинг может быть создан по образцу Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной судостроительной корпорации.

«Сейчас возводятся мощности для запуска массового производства „Армат“. Завершается реконструкция многих линий, строятся новые цеха. А это огромные инвестиции. Но, как скоро деньги обратятся в броню, будет зависеть уже не только от заводчан, но и от того, в какой системе военно-промышленных координат они могут оказаться», — говорит член экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский.