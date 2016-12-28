07:19 28 декабря 2016 0

Макс Фадеев высказал свое мнение Фото: http://www.max-fadeev.ru/

Известный продюсер из Кургана Макс Фадеев подписал петицию о лишении гражданства РФ Божены Рынски. Его поддержала другая известная курганская певица из группы «Тотал», Марина Черкунова.

«Я всегда знал, что этот человек не совсем вменяемый, но что до такой степени… Не мог предположить. Я считаю, что ее как минимум нужно срочно госпитализировать в сумасшедший дом и не выпускать оттуда!» — пишет Макс Фадеев.

«Друзья, не трогайте это животное. Лучше давайте подпишем петицию, чтобы ее навсегда выслали из страны на остров к обезьянам. Ей самое место там, среди зверей. Впрочем… даже звери не жрут себе подобных. А, значит, она даже не зверь», — уверен продюсер.

«В любой стране мира это существо давно бы изолировали и она сидела бы в тюрьме до конца своих дней. Я предлагаю рассмотреть возможность внесения в закон статьи об „оскорблении или глумлении над чувствами российских граждан“, — пишет Фадеев. — Я считаю, появись такая статья в законе — любой сумасшедший вроде нее сразу будет иметь возможность сесть в клетку за подобные слова или действия».

Божена Рынска, напомним, вызвала гнев многочисленных интернет-пользователей своим постом в социальной сети Facebook, в котором поглумилась над жертвами катастрофы Ту-154, поблагодарив «боженьку» за «бонус» в виде журналистов НТВ на борту самолета. Высказывание журналистки предстоит оценить Генпрокуратуре.