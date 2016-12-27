21:06 27 декабря 2016 5

Индустриальный университет предпочитает "закрывать" вакантные управленческие должности собственными воспитанниками Фото: Николай Бастриков © URA.Ru

Новым ректором Тюменского индустриального университета может стать депутат Тюменской областной думы Дмитрий Новицкий. Источник «URA.Ru», близкий к университету, называет Новицкого в числе трех кандидатур, которые могут быть направлены для согласования министру образования РФ Ольге Васильевой.

По данным источника, список из трех кандидатур на этой неделе Васильевой передаст губернатор Владимир Якушев — сам или через своих заместителей. По его словам, один из трех кандидатов — директор департамента внеучебной деятельности ТИУ, по совместительству депутат областной Думы от «Единой России» Дмитрий Новицкий, получивший мандат после ухода Павла Белявского на работу в органы исполнительной власти региона.

Собеседники «URA.Ru» называют Новицкого «темной лошадкой». Политолог Александр Безделов говорит, что Новицкий — фигура, абсолютно не запомнившаяся ни партийной деятельностью, ни активностью в роли одного из менеджеров ТИУ, кроме выполнения своих непосредственных обязанностей проректора.

В Тюменском индустриальном университете Дмитрий Новицкий фактически является проректором по воспитательной работе фото — официальный сайт ТИУ

«Новицкий входит в команду нынешнего ректора Олега Новоселова, но в текущем скандале с проверками в ТИУ участия не принимает, находясь несколько в стороне от событий», — говорит Безделов.

«Это неяркий человек, который ничего выдающегося не делает, но в силу этого он и ошибок не совершает, к нему нет претензий ни с какой стороны, — считает Безделов. — Чтобы обеспечить ТИУ положение лидирующего вуза, нужен другой человек, достаточно инициативный и жесткий, чтобы пресекать коррупцию. Однако, если дело дойдет до смены руководства вуза, Новицкий мог бы быть полезен. С одной стороны, он член команды Олега Новоселова. С другой — в нынешнем скандале он не запятнан, никаких претензий к нему нет, деньги через него не проходили. На перепутье, как человек, которому Новоселов может передать руководство вузом, Новицкий может оказаться полезным».

Дмитрий Новицкий — выходец из профсоюзной студенческой среды Нефтегазового университета, на базе которого и был создан тюменский опорный вуз — ТИУ. Он занимался организацией студенческих культурно-массовых мероприятий еще со времен своей учебы в вузе в 90-х годах прошлого века. Именно в этом направлении и развивалась карьера Новицкого в родном вузе, где сейчас в его сферу ответственности входят воспитательная работа, соцзащита обучающихся, внеучебная работа, центр молодежных инициатив и спортклуб. В «Единой России» Новицкий возглавил достаточно формальный совет сторонников партии после ухода депутата облдумы Дмитрия Горицкого с этого поста.

Источники «URA.Ru» говорят, что у Новицкого талант оказываться в нужное время в нужном месте. Так, перед выборами в облдуму «списочник» Новицкий не имел никаких реальных шансов стать депутатом.

Однако Тюменская область показала огромную явку на фоне низкой явки в ХМАО, и после сложения полномочий Михаилом Пономаревым и Павлом Белявским получилось, что от мандата Новицкого отделяют только вечный скандалист Николай Барышников и сопредседатель ОНФ Евгений Семеняко, на которого у руководства партии тоже был зуб. В итоге Дмитрий Новицкий получил мандат.

В пресс-службе губернатора Тюменской области «URA.Ru» не подтвердили версию о встрече губернатора Владимира Якушева с министром образования Ольгой Васильевой в связи с проблемой ТИУ. «В нашем плане этого мероприятия нет», — заявили в пресс-службе. Источник «URA.Ru», близкий к региональному правительству, заверил, что «с учетом календаря, скорее всего, это выдумка».

Получить комментарий у Дмитрия Новицкого не удалось. По указанному на сайте ТИУ контактному телефону никто не отвечал. Связаться с пресс-секретарем ректора ТИУ Владимиром Битюковым также не получилось.

«URA.Ru» сообщало об обысках в ТИУ, проводимых следователями ФСБ региона. Фигурантами уголовного дела о невыплате компенсаций бывшим сотрудникам ректората ТюмГАСУ, присоединенного к ТГНГУ при образовании опорного Индустриального университета, по неподтвержденным данным, стали проректор по финансам ТИУ Елена Романюта и ректор Олег Новоселов.