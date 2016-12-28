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28 декабря 2016
27 декабря 2016
02:29  28 декабря 2016 0

США огласят санкции против России за вмешательство в президентские выборы

Пресс-конференция Путина В.В. Москва., плакаты, санкции
В США переписывают прошлогодние документы, чтобы ввести очередные санкции против РоссииФото: Владимир Андреев © URA.Ru

В последнюю неделю декабря Соединенные Штаты могут огласить антироссийские санкции по обвинениям во вмешательство в президентские выборы. Очередные меры будут включать в себя как экономические ограничения, так и порицание по дипломатической линии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на иностранные источники.

Санкционная часть пакета, как отмечается, будет представлена в виде видоизмененного исполнительного указа президента США от 2015 года. Дело в том, что старая редакция указа дает главе государства реагировать на кибератаки — вводить санкции против ответственных за вред, нанесенные компьютерным сетям и критической инфраструктуре. Но вот избирательный процесс к этим сферам не относится, собственно, поэтому в документ и будет внесены корректировки. После этого на основании указа президент сможет замораживать активы частных лиц и организаций, а также запрещать американским гражданам коммерческие отношения с ними.

Напомним, в октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками во время предвыборной кампании стояли российские хакеры. Тогда же, как писала «Газета.Ru», администрация президента США Барака Обамы использовала так называемый «красный телефон» — горячую линию связи между Москвой и Вашингтоном, чтобы предупредить Россию о последствиях вмешательства в президентские выборы.

Несколько позже ЦРУ обвинило РФ во взломе серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу одержать победу на выборах. Кремль, в свою очередь, опровергала какую-либо причастность к хакерским атакам, а Белый дом до сих пор не смог предоставить ни одного доказательства вмешательства российской стороны в выборный процесс США.

Сергей Демин
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