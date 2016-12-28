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28 декабря 2016
27 декабря 2016
08:01  28 декабря 2016 0

«Это был сговор». Российские чиновники признали наличие системы допинга

Клипарт. Милдронат, допинг, милдронат, мельдоний
Использование некоторых веществ серьезно подвело российских спортсменовФото: Анна Майорова © URA.Ru

Впервые российские чиновники признали факт существования в стране целой системы приема допинга. О том, что в этой сфере был сговор, рассказала исполняющая обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович.

«Это был институциональный сговор», — заявила Анцелиович в интервью газете The New York Times, подчеркнув при этом, что представители руководства страны в сговор вовлечены не были.

Также издание приводит слова главы Независимой общественной антидопинговой комиссии ОКР Виталия Смирнова, пишет РБК. Смирнов говорит, что с его точки зрения, как бывшего министра спорта и президента ОКР, «мы сделали много ошибок».

«Мы должны найти причины, по которым молоды спортсмены принимают допинг, почему они на него соглашаются», — подытожил Смирнов.

Ранее в докладе Ричарда Макларена говорилось о наличии в России госпрограммы по приему допинга в спорте. В докладе независимой комиссии WADA под руководством Макларена отмечалось, что российская сторона использовала «уникальную схему обмана». По данным структуры, в эту схему якобы было вовлечено более тысячи спортсменов, а также чиновники и структуры Минспорта.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что проблема допинга в России существует, как и в других странах, пишет «Федеральное агентство новостей». Глава государства подчеркнул, что эту проблему необходимо искоренить.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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