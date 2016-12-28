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28 декабря 2016
27 декабря 2016
10:04  28 декабря 2016 1

На месте крушения Ту-154 обнаружены тела еще трех погибших

Мемориалы после крушения ТУ-154 в небе над Сочи. Концертный зал Александрова. Офис доктора Лизы. Москва, мемориал, траур, кз александрова, цветы
В авиакатастрофе над Черным морем погибли 92 человекаФото: Владимир Андреев © URA.Ru
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Тела трех человек найдены спасателями на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны в Черном море.

Таким образом, на данный момент обнаружено 15 тел погибших в авиакатастрофе, а также 223 фрагмента тел, сообщает «Газета.ру».

Самолет Ту-154, принадлежавший Министерству обороны России, разбился утром 25 декабря при вылете из аэропорта Адлер. Воздушное судно направлялось из Москвы в Сирию и делало дозаправку в Сочи.

На борту самолета находились 92 человека — члены экипажа, военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Все они погибли.

Наталья Щербакова
© Служба новостей «URA.Ru»
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