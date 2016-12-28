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Главные новости Челябинской области
11:45  28 декабря 2016 10

Спасатель МЧС покончил с собой, не желая отпускать жену на корпоратив

Семейная ссора закончилась трагически и нелепоФото: Pixabay

Спасатель МЧС покончил с собой, не желая отпускать жену на новогодний корпоратив. Об этом «URA.Ru» сообщил источник в правоохранительных органах.

Трагический инцидент произошел в Челябинске на проспекте Комсомольский. 32-летний командир отделения 7 ПСЧ 3 ОФПС Вячеслав Ж. находился вне службы, дома, где у него произошел конфликт с супругой.

«По предварительно установленным данным ссора случилась на бытовой почве, — рассказал „URA.Ru“ источник в правоохранительных органах. — А именно из-за того, что мужчина воспротивился тому, чтобы его жена пошла на новогодний корпоративный праздник».

Возможно, прапорщик хотел лишь припугнуть супругу, но все закончилось трагически — женщина нашла бездыханное тело мужа. Новость стала шоком для друзей и коллег погибшего: на службе он характеризовался как положительный, ответственный, доброжелательный и во всех отношениях спокойный и выдержанный человек. Как удалось выяснить «URA.Ru», мужчина благополучно проходил психологические тесты, в группе риска не состоял и никогда не жаловался на плохие отношения с женой.

В семье погибшего прапорщика остались двое маленьких детей.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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