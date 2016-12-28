15:43 28 декабря 2016 2

Чем больше обломков самолета извлекают из воды, тем больше появляется вопросов Фото: МЧС России

Следователи и технические специалисты продолжают расследование крушения Ту-154, который упал в Черное море. В результате катастрофы погибли 92 человека. Уже и сейчас понятно: в этом деле много нестыковок и белых пятен.

Эксперты по просьбе «URA.Ru» дали оценку каждой из имеющихся версий.

Неуборка закрылков

По последним данным, бортовой самописец зарегистрировал отказ системы уборки закрылков, которые при взлете обеспечивают дополнительную подъемную силу на крыльях самолета.

«Неуборка закрылков сама по себе не может привести к катастрофе. Однако несинхронная уборка закрылков — очень коварная вещь. Самолет рискует мгновенно перевернуться. Так что эту версию действительно нельзя сбрасывать со счетов», — пояснил «URA.Ru» заслуженный пилот Российской Федерации Петр Марченко.

Столкновение с птицей

В числе обсуждаемых версий — столкновение Ту-154 с птицей, что в итоге и привело к страшной трагедии. Один из экспертов, пожелавший сохранить инкогнито, рассказал «URA.Ru», что одна птица не могла обрушить самолет.

«Однако если лайнер столкнулся со стаей, то это теоретически могло привести к отказу всех двигателей сразу. Похожая история уже происходила рядом с Сочи. Тогда следствие пришло к выводам, что Ил-18 упал из-за птиц», — пояснил собеседник издания.

Перегруз лайнера

Звучит также предположение, что лайнер, летевший в Сирию, могли перегрузить.

«На самом деле у нас до сих пор нет ясности насчет того, что Минобороны хотело доставить на российскую военную базу в Сирии.

Мне до сих пор непонятно — что делала на берегу отломанная стойка Ту-154? Если так, то получается, что после отрыва от полосы самолет все же ударился о грунт»,

— пояснил «URA.Ru» заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник.

Авиатехник, пожелавший остаться неизвестным, отметил в разговоре с «URA.Ru», что самолет был гружен инструментами и подарками. «Также было много взрослых мужчин и женщин. Кромке того, из-за полета в „горячую точку“, где всегда проблемы с горючим, заправили все четыре бака. Поэтому дозаправка могла сделать перегруз критическим», — сказал собеседник.

Специалисты также считают необходимым проверить версию наличия большого количества пиротехники на борту воздушного судна.

Несогласованность экипажа

Представитель авиаотрасли, участвующий в расследовании авиапроисшествий, на условиях анонимности пояснил «URA.Ru», что к трагедии могла привести несогласованность действий экипажа: «Возможно, в определенный момент члены экипажа просто не поняли друг друга.

Кроме того, насколько известно, в кабине находился проверяющий. Не секрет, что его присутствие всегда вносит дискомфорт и нервозность в работу пилотов».

Также, по мнению собеседника агентства, лайнер пилотировали военные летчики, у которых, как правило, налет гораздо меньше, нежели у гражданских пилотов.

Плохое топливо

Причиной крушения Ту-154 могло стать и некачественное топливо. Такое мнение «URA.Ru» высказал руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок.

Техническая неисправность могла погубить Ту-154 под Сочи Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

«Думаю, что проверке топлива следует уделить пристальное внимание, ведь трагедия произошла сразу после дозаправки. Это, конечно же, не может не настораживать», — сказал эксперт.

Теракт

Версию террористической атаки, которая с самого начала обсуждалась довольно бурно, можно исключить.

Такое мнение «URA.Ru» высказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«Лично я с первого дня не верил в возможность диверсии. Я летал на этом самолете, поэтому знаю, о чем говорю — реализовать теракт на военном самолете практически невозможно», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что отсутствие следов взрывчатки на телах погибших как раз и говорит о том, что теракта не было.

Напомним, самолет Ту-154, принадлежащий Министерству обороны России, разбился утром, 25 декабря, после взлета из аэропорта Адлера. Лайнер упал в Черное море рядом с Сочи. На борту находилось 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, а также руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Борт направлялся в Сирию.