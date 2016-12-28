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Главные новости ЯНАО
13:59  28 декабря 2016 0

На центр для наркоманов на Ямале направят 21 млн рублей

Реабилитационный центр
На центр реабилитации наркоманов в Новом Уренгое направят более 21 млн рублейФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Региональная общественная организация «Ямал без наркотиков» получит субсидию в 21,4 млн рулей на ремонт центра реабилитации наркоманов. Об этом сообщается в документах правительства Ямала. Центр расположен в Новом Уренгое.

Ответственным за расходование субсидии назначен департамент по науке и инновациям. Как пояснили в пресс-службе правительства округа в ответ на запрос «URA.Ru», именно этот орган, а не департамент соцзащиты или Депздрав, занимается реабилитацией зависимых. Такое решение было принято Антинаркотической комиссией.

Программой департамента предусмотрена господдержка социально ориентированных некоммерческих организаций, говорится в пояснениях пресс-службы.

«В государственных медицинских учреждениях нарко- и алкозависимые получают только медико-социальную помощь. Далее восстановительные программы социальной реабилитации помогают зависимым вернуть свою физическую форму, разобраться в себе, понять причины, почему начато употребление наркотиков, и социально адаптироваться», — рассказывают в правительстве.

В 2014 году создано государственное автономное учреждение «Центр внедрения инновационных технологий реабилитации». Оно занимается внедрением инновационных технологий реабилитации и ресоциализации лиц, страдающих хроническим алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией. А также — поддержкой научной, научно-технической и инновационной деятельности в данной сфере.

Директором Центра является известный новоуренгойский общественник и депутат Гордумы Артем Пикалов. Он же является соучредителем общественной организации «Ямал без наркотиков».

Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
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