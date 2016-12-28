{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,67
Динамика за 2 недели
Евро 63,49
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
28 декабря 2016
27 декабря 2016
26 декабря 2016
25 декабря 2016
24 декабря 2016
23 декабря 2016
Главные новости ЯНАО
14:18  28 декабря 2016 2

В аэропорту Салехарда «поселили» пингвинов. ФОТО

, аэропорт салехард
В аэропорту Салехарда вместо фонтана появилась снежная гора с животнымиФото: Аэропорт Салехард © URA.Ru

В аэропорту Салехарда установили новогоднюю инсталляцию. Вместо фонтана возвели композицию со снеговиком, белым медведем и пингвинами. Она символизирует Северный и Южный полюса. Идея принадлежала директору воздушной гавани Николаю Хаверу, рассказали «URA.Ru» в аэропорту. Детям дарят сладкие подарки дед Мороз и Снегурочка.

Ранее власти Салехарда облачили скульптуру мамонта, одетого в новогоднюю красно-белую шубу. Наряд заказали в прошлом году.

1/3
Фото: Аэропорт Салехард © URA.Ru

Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров