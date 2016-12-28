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28 декабря 2016
Главные новости Москвы
14:21  28 декабря 2016 5

На избирательную кампанию президента России потратят 15 млрд рублей

Первое заседание ЦИК в новом составе. Москва, памфилова элла, заседание цик
В 2017 году ЦИК потратит на подготовку к выборам президента РФ почти 15 млрд рублейФото: Владимир Андреев © URA.Ru

На проведение избирательной кампании президента России в бюджете Центризбиркома на 2017 год заложено 14,9 млрд рублей. Такие данные сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Член Центризбиркома уточнил, что до начала президентской кампании деньги — 14,9 млрд рублей — ЦИК не сможет использовать не по назначению. «Доступ к этим деньгам ЦИК получит после того, как выйдет на решение о дате и начале избирательной кампании президента России», — уточнил Булаев, его слова приводит «Газета.Ru».

Глава ЦИК Элла Памфилова ранее заявила, что подготовка к выборам президента РФ стартует в январе 2017 года.

Нина Калинина
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