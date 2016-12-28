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Главные новости ЯНАО
15:55  28 декабря 2016 0

На Ямале поощрят коммунальщиков

Холманских в Кургане. ТЭЦ 2 Совещание в Правительстве обл, ТЭЦ 2, рабочее место, энергетик, энергетика
"Ямалкоммунэнерго" направил 50 млн рублей на премию в честь Дня энергетикаФото: Игорь Меркулов © URA.Ru

В честь празднования Дня энергетика руководство ОА «Ямалкоммунэнерго» отметило трудовой вклад коллектива в деятельность компании и в развитие коммунального комплекса Ямала. 288 работников получили почетные грамоты и благодарственные письма от компании, 108 сотрудников были отмечены благодарностями и почетными грамотами губернатора Ямала, Заксобрания, глав муниципальных образований, городских и районных дум.

В благодарность за высокий профессионализм и трудовые заслуги в связи с пятилетием компании единый коммунальный оператор Ямала выделил свыше 50 млн рублей на выплату вознаграждения, в связи с чем персонал филиалов и управляемых обществ получил премию к профессиональному празднику — День энергетика — в повышенном размере. Об этом сообщили в компании.

«Энергетики всегда были и остаются примером настоящей команды профессионалов, которая в любую погоду и время суток добросовестно выполняет свою работу, — отметил Максим Пономарев, исполнительный директор АО „Ямалкоммунэнерго“, поздравляя коллектив с праздником. — Благодаря ежедневному кропотливому труду этих людей своевременно подаются вода и тепло в жилые дома, стабильно работают промышленные предприятия, детские сады, школы и больницы. Именно их руками закладывается основа комфортной жизни Ямала».

Юлия Фролова
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