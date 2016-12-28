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28 декабря 2016
Главные новости Москвы
15:05  28 декабря 2016 11

Чаплин: «Народу нужен царь, им может быть Путин»

Всеволод Чаплин. Москва, чаплин всесолод
Чаплин предлагает восстановить монархиюФото: Владимир Андреев © URA.Ru

Протоиерей Всеволод Чаплин предложил сделать Владимира Путина царем. Такое предложение прозвучало на пресс-конференции бывшего главы Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества РПЦ.

«У нас есть своя формула — „Православие, самодержавие, народность“. Мы — народ с монархическим сознанием. У нас нет монархии, но ее можно восстановить. Народу нужен царь, им может быть Путин или кто-то из династии Романовых», — цитирует Чаплина «Национальная служба новостей».

По мнению Всеволода Чаплина, можно также найти еще какую-нибудь достойную кандидатуру: «Избрание царя возможно, нам нужно вернуться к идее Учредительного собрания».

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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