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28 декабря 2016
16:13  28 декабря 2016 0

В Кремле рассказали, что будет на новогоднем столе у Путина. Президенту не до каникул

Путин. Архив, путин владимир
У Владимира Путина не бывает полноценных выходныхФото: Александр Мамаев © URA.Ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что будет на новогоднем столе у Путина. Он отметил, что глава государства весьма скромен в своих гастрономических предпочтениях.

«Президент весьма скромен в плане пищевых предпочтений, более чем скромен. Предпочитает скромную здоровую еду», — приводит слова Пескова «Газета.Ru». При этом представитель Кремля не стал называть, какие блюда будут на новогоднем столе у президента, отметив, что это «его личная жизнь, и вряд ли стоит туда вмешиваться».

Песков также рассказал, что у Владимира Путина не будет новогодних каникул. Президенту приходится много общаться по телефону и выслушивать доклады членов правительства и силовиков по тому или иному вопросу. Кроме того, в это время он знакомится с аналитическими материалами различных ведомств. По словам представителя Кремля, обычно у главы государства выдаётся мало времени на отдых. Единственное хобби, на которое у Путина хватает времени, — это спорт. «Наверняка можно предположить, что он использует свободное время для любимых видов спорта — и в хоккей играет, и плавает, и когда возможность представляется, делает это на ежедневной основе», — отметил Дмитрий Песков.

Ранее Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин встретит Новый год, «как все» — со своими родными и близкими. Кроме того, глава государства будет смотреть по телевизору свое новогоднее обращение к россиянам.

Нина Калинина
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