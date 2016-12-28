16:39 28 декабря 2016 0

Первым "посетителем" стал мэр Челябинска Евгений Тефтелев Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

В Челябинске прошла торжественная церемония открытия возрожденного вытрезвителя, сообщает корреспондент «URA.Ru». Учреждение, рассчитанное на 35 клиентов, теперь именуется Центром временного пребывания для лиц в состоянии алкогольного опьянения.

На Курчатова, 26 перебравших горожан будут привозить полицейские и медики, работающие на скорой помощи. Но, в отличие от прежних времен, услуги будут предоставляться «по желанию». Если пребывающий во хмелю челябинец предпочтет вызвать по телефону родственников — ему не только не будут в этом препятствовать, но даже помогут сделать звонок. Если же доставленный будет невменяем либо сам предпочитает дождаться протрезвления вне дома — его право. Утром ему вернут ценные вещи, бумажник и документы и с миром проводят до дверей.

При необходимости постояльцам центра окажут медицинскую помощь — персонал уже набран и получил необходимую подготовку.

Напомним, в свое время вытрезвители вывели из состава МВД, передав их функции медикам. После этого учреждения закрылись, а пьяных граждан начали доставлять в обычные больницы, впрочем, результат не удовлетворил ни полицейских, ни медиков. В итоге, по инициативе начальника ГУ МВД по Челябинской области, прежний опыт решили переосмыслить.