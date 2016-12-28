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28 декабря 2016
16:41  28 декабря 2016 0

Кремль отреагировал на признание главой РУСАДА допинговой системы в России

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, песков дмитрий, фэйспалм
Дмитрий Песков считает, что слова главы РУСАДА еще нужно проверитьФото: Владимир Андреев © URA.Ru

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал публикацию издания The New York Times, в которой утверждалось, что российские чиновники признали наличие государственной системы сокрытия допинга. По словам Пескова, в Кремле не относятся к «признаниям» главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович как к первоисточнику.

По словам официального представителя Кремля, достоверность заявления Анцелиович необходимо еще проверять. «Насколько оно соответствует действительности, насколько действительны слова, которые ей (Анцелиович — прим.) приписываются, что имелось в виду, в каком контексте — все это нужно понимать, чтобы делать какие-то выводы», — цитирует Пескова ТАСС.

Песков также добавил, что в Кремле ожидают расследования по этим фактам.

The New York Times в своей статье о допинге приводит слова Анцелиович о том, что в организации были «внутренние проблемы», но при этом она подчеркнула, что государство не имело к ним никакого отношения. «Это был институциональный сговор», — заявила Анцелиович, не уточнив, о каком промежутке времени идет речь. писала «Национальная служба новостей».

Ранее в докладе независимой комиссии WADA под руководством Макларена отмечалось, что российская сторона использовала «уникальную схему обмана». По данным структуры, в эту схему якобы были вовлечены более тысячи спортсменов, а также чиновники и структуры Минспорта.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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