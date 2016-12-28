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18:00  28 декабря 2016 0

Ямальский фонд получит деньги из бюджета под Новый год

Клипарт. Троицкая ГРЭС. Челябинская область, трубы, загрязнение, экология, троицкая грэс
Средства бюджета Ямала будут потрачены фондом инноваций и научного развития на экологиюФото: Вадим Ахметов © URA.Ru

«Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал» получит 60 млн рублей из бюджета на уставную деятельность. Об этом сообщается в постановлении правительства Ямала.

Деньги будут переданы в качестве добровольного имущественного взноса, говорится в документе. Там не указано, на что именно пойдут средства, обозначена лишь сфера — на «осуществление мероприятий в области экологии».

Получить комментарии фонда не удалось — телефон структуры не отвечал.

В начале 2016 года РИФ получил 300 млн рублей на строительство рыбоводного завода на реке Собь.

Согласно отчету фонда, в 2015 году было потрачено порядка 2,4 млрд рублей. На что именно ушли средства — не указано.

Юлия Фролова
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