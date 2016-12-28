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Главные новости Курганской области
18:16  28 декабря 2016 0

Губернатор Кокорин прокомментировал передачу Курганмашзавода в Ростех

ОАО Курганмашзавод БМД-4 для десантных войск. Курган
Собственники передают КМЗ госкорпорацииФото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Губернатор Зауралья Алексей Кокорин считает, что передача Курганмашзавода в Ростех способствует большей стабильности предприятия. Ситуацию он прокомментировал на итоговой пресс-конференции в среду, 28 декабря, передает корреспондент «URA.Ru».

Алексей Кокорин отметил, что «будет неплохо, если в одной из ведущих госкорпораций страны окажется одно из наших предприятий». По мнению губернатора, основная проблема завода — нехватка оборотных средств на покупку комплектующих для машин. «Знаю, что переговоры по передаче КМЗ идут. На какой стадии переговоры, мне судить трудно. Когда произойдет передача, я не могу сказать», — уточнил губернатор.

Кокорин подчеркнул, что со своей стороны на заводе держат ситуацию на контроле. «В прошлом году в это время на КМЗ была сложная ситуация по невыплате заработной платы и задолженности за газ. В этом году ситуация более стабильная», — заключил он.

Как ранее сообщало «URA.Ru», в настоящее время обсуждаются условия, на которых КМЗ и другие предприятия концерна «Тракторные заводы», выполняющие военные заказы, будут переданы в «Ростех».

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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