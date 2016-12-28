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Главные новости Курганской области
18:45  28 декабря 2016 0

Курганский губернатор предложил доплачивать зауральцам за мусор

Депутатский рейд Курган, мусор, помойка, свалка
Власти региона пытаются навести порядок в обращении с отходамиФото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Чтобы избавить Курганскую область от стихийных свалок, губернатор Алексей Кокорин предложил доплачивать жителям за сдачу мусора на вторпереработку. Об этом глава Зауралья сказал на итоговой пресс-конференции в среду, 28 декабря, передает корреспондент «URA.Ru».

Губернатор отметил, что сейчас порядка 70% мусора составляют пластиковые отходы, которые принимаются по 7 рублей за килограмм. «Но никто за такую цену его сдавать не будет. Надо посмотреть, может быть проще компенсировать до 16 рублей за килограмм, и тогда каждый человек не будет выбрасывать мусор на улице, а соберет его и сможет сдать, — считает губернатор. — Может быть, вокруг Кетово раскопают мусорные свалки, которые копились там десятилетиями».

Традиционные методы борьбы со свалками в регионе результатов не приносят. Так, вокруг Кургана было вывезено порядка 260 свалок, однако на том же месте вновь появился мусор, рассказал Кокорин.

Губернатор также вспомнил о давней проблеме села Кетово. «Я когда заступил на работу, с удивлением узнал, что в Кетово жидкие нечистоты сливаются в близлежащий водоем без какой-либо первичной очистки. Это недопустимо. В 2017 году в областном бюджете мы предусмотрели деньги на разработку проектно-сметной документации для решения этой проблемы», — сообщил Кокорин.

Что касается исполнения нового законодательства по переработке коммунальных отходов, то в Зауралье, по словам Алексея Кокорина, планируется построить два головных предприятия по утилизации ТКО — в Кургане и в Шадринске. В муниципальных образованиях будет организована первичная переработка мусора. Концессионер (региональный оператор) пока не определен.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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