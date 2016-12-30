09:00 30 декабря 2016 0

От вашего поведения напрямую зависит, получите вы подарок или нет Фото: Владимир Андреев © URA.Ru

Совсем скоро Новый год, время чудес, Дедушка Мороз уже приготовил подарки и сложил их в огромный мешок. А значит, пришло время вспомнить — хорошо ли вы себя вели в этом году и получите ли новогодний сюрприз. Или же останетесь сидеть и горько плакать под пустой елкой. Ведь Дед Мороз дарит подарки только по-настоящему хорошим ребятам, он не прочь «зажать» часть сюрпризов и оставить их себе. Пройдите наш тест и узнайте, насколько хорошим мальчиком/девочкой вы были в этом году. И помните: даже если вы ухитрились напакостить абсолютно всем, возможно, еще есть время все исправить.