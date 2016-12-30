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30 декабря 2016
29 декабря 2016
28 декабря 2016
09:00  30 декабря 2016 0

«Хорошо ли вы себя вели в этом году?» Разоблачающий тест от «URA.Ru»

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, песков дмитрий, фэйспалм
От вашего поведения напрямую зависит, получите вы подарок или нетФото: Владимир Андреев © URA.Ru
новость из сюжета:
Новый год 2017
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Совсем скоро Новый год, время чудес, Дедушка Мороз уже приготовил подарки и сложил их в огромный мешок. А значит, пришло время вспомнить — хорошо ли вы себя вели в этом году и получите ли новогодний сюрприз. Или же останетесь сидеть и горько плакать под пустой елкой. Ведь Дед Мороз дарит подарки только по-настоящему хорошим ребятам, он не прочь «зажать» часть сюрпризов и оставить их себе. Пройдите наш тест и узнайте, насколько хорошим мальчиком/девочкой вы были в этом году. И помните: даже если вы ухитрились напакостить абсолютно всем, возможно, еще есть время все исправить.

Екатерина Холкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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