21:06 28 декабря 2016 1

Депутаты гордумы Кургана согласовали предложенные кандидатуры Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Курганская городская Дума в среду, 28 декабря, согласовала пять кандидатур, предложенных сити-менеджером Андреем Потаповым на руководящие должности в администрацию Кургана.

На должность заместителя руководителя администрации города — директора департамента социальной политики согласован Игорь Постовалов. Директором департамента финансов и имущества стал Игорь Зворыгин. Должность директора департамента архитектуры, строительства и земельных отношений заняла Елена Иванова. Все кандидаты ранее руководили этими департаментами. Как передает корреспондент «URA.Ru», вопросов к ним у депутатов не возникло, решение было принято единогласно.

Александра Гонцова, который был предложен на пост директора департамента ЖКХ, депутаты спросили о первоочередных задачах и бесхозных сетях, а также дали наказ: привести в порядок антенное хозяйство города.

По кандидатуре Павла Комогорова, предложенного на пост директора департамента экономического развития, предпринимательства и торговли, у депутатов накануне возникли сомнения. В частности, депутат-коммунист Якова Сидоров спросил, что предпримет чиновник для поддержки предпринимательства и торговли. «Лет пять назад в Кургане было трудно снять помещение в аренду, сейчас трудно сдать. Предприниматели закрываются, торговля сворачивается. Какие будут ваши первые шаги?», — поинтересовался депутат.

Комогоров ответил, что такое обилие пустующих площадей объясняется общей экономической ситуацией и Курган здесь не исключение. «С моей точки зрения, необходимо обеспечить преемственность с бывшим руководством департамента, и в рамках программ и бюджетных возможностей оказать консультационные и организационные услуги предпринимателям, которые хотели бы сдать помещения в аренду либо начать собственный бизнес», — сказал Павел Комогоров. Ответ коммуниста не устроил, поэтому он единственный воздержался при голосовании.

Напомним, ранее департамент экономического развития возглавляла Ольга Печерина, а департамент ЖКХ — Святослав Рудаев. Известно, что Печериной предложили стать заместителем управляющего делами администрации города Кургана Сергея Заскалькина. По Рудаеву вопрос будет решен в январе. Вакантной остается должность директора департамента развития городского хозяйства, на которую Андрей Потапов пока не подобрал кандидата.