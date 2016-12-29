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29 декабря 2016
28 декабря 2016
23:38  28 декабря 2016 3

Водолаз рассказал, что пассажиров Ту-154 «буквально разорвало на части»

Установка подводного памятника, посвященного морякам-подводникам. Озеро Увильды. Челябинск., водолаз
Водолазы рассказали жуткие подробности операции по подъему тел со дна моряФото: Вадим Ахметов © URA.Ru
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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На дне Черного моря, где работают водолазы, практически нет целых тел жертв Ту-154. Об этом сообщил начальник поисково-спасательного подразделения южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС Вячеслав Иващенко.

По его словам, так бывает при сильном ударе об воду, когда погибших «буквально разрывает на части», пишет «Комсомольская правда».

Издание отмечает, что этим объясняется тот факт, что многие тела находят без одежды.

Самолет Ту-154, летевший из аэропорта Адлера в город Латакия (Сирия) утром в воскресенье, 25 декабря, упал в Черное море. На борту воздушного судна находились 92 человека — музыканты ансамбля имени Александрова, военные, журналисты трех федеральных телеканалов и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.

Марина Мотылева
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