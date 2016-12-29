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29 декабря 2016
28 декабря 2016
00:38  29 декабря 2016 0

Женщину обезглавили за шоппинг в отсутствие мужа

Клипарт, нож, жертва, насилие, убийца, маньяк
Женщина пошла на рынок и лишилась головыФото: depositphotos.com © URA.Ru

В Афганистане 30-летняя женщина, посетившая продуктовый магазин без мужа, лишилась головы. Инцидент произошел в провинции Сар-э-пул, значительная часть которой до сих пор находится под контролем боевиков запрещенного в России движения «Талибан».

По информации РИА «Новости», ее муж покинул страну, и в его отсутствие женщина пошла на рынок. На улице ее задержала группа вооруженных мужчин и вскоре убила.

Как пояснил губернатор провинции, женщина стала жертвой боевиков, поскольку нарушила запрет «Талибан» на посещение публичных мест без сопровождения близких родственников мужского пола. Также женщинам в подконтрольных талибам провинциях запрещено работать или получать образование, уточняет «Газета.Ru».

Марина Мотылева
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