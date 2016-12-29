Трое, включая детей, погибли в пожаре в ХМАО

10:39 29 декабря 2016 0

В огне погибли члены одной семьи из квартиры на первом этаже Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

Возгорание произошло сегодня, 29 декабря, рано утром в поселке Солнечном в Сургутском районе. Вспыхнул деревянный двухэтажный жилой дом на улице Спортивной, 3. В огне погибли члены одной семьи из квартиры на первом этаже. 2-летний ребенок с мамой скончались на месте, 4-летний ребенок — в больнице. Пожилая женщина, бабушка погибших детей пережила клиническую смерть, но на этот момент врачи сумели ее вернуть к жизни.

Из всей семьи почти не пострадал лишь 10-летний мальчик. До приезда пожарных жильцы второго этажа дома выпрыгивали на улицу прямо из окон. При этом одна из женщин сломала руку.

Жители второго этажа выпригивали из окон, чтобы спастись от огня Фото: группа «СИА-Пресс — новости Сургута» во «ВКонтакте»

«По факту гибели людей на пожаре проводится доследственная проверка», — сообщила «URA.Ru» старший помощник руководителя СКР по ХМАО Алина Никифорова.

По предварительным данным, возгорание произошло в комнате, где спали мать и двое детей, отапливаемой обогревателями. В качестве основных версий следствием рассматривается нарушение правил эксплуатации электрооборудования и неисправная электропроводка.

С целью установления причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза.