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29 декабря 2016
28 декабря 2016
12:30  29 декабря 2016 0

«Черный ящик» рухнувшего Ту-154 оказался разрушен

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет, закат
На борту нахоидилось около 90 человекФото: Pixabay
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Третий «черный ящик» рухнувшего Ту-154 Минобороны России найден разрушенным.

«От третьего „черного ящика“ обнаружена пленка, что свидетельствует о его разрушении. Пленка деформирована, но подлежит частичной расшифровке. Состояние двух бортовых самописцев — речевого и параметрического — удовлетворительное, их расшифровка проводится в Москве», — цитирует «Газета.Ru» слова источника ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что расшифровка бортовых самописцев завершится в ближайшее время.

25 декабря самолет, на котором находилось около 90 человек вылетел из аэропорта Адлера в Сирию. На борту находились военные, музыканты, журналисты. Они должны были участвовать в новогоднем концерте. Однако борт потерпел крушение в акватории Черного моря на седьмой минуте полета.

Сообщалось, что специалисты завершили первую фазу поисково-спасательной операции на месте крушения.

Сергей Дианов
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