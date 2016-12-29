13:49 29 декабря 2016 0

Сам директор КРСУ Дмитрий Попов подтвердил "URA.Ru" эту информацию Фото: facebook.com/dmitry.popov

Директор «Корпорации развития Среднего Урала» Дмитрий Попов уходит со своей дожности. Об этом «URA.Ru» сообщил источник в свердловских правительственных кругах.

Сам директор КРСУ подтвердил агентству данную информацию. «Слухи достоверны, — заявил „URA.Ru“ Дмитрий Попов. — Мой контракт истекает 31 декабря 2016-го. Это естественно, что мой контракт как корпоративного директора является срочным. У меня была определенная миссия, ее можно считать выполненной».

Новое место своей работы Попов пока не озвучивает, отмечая лишь, что, скорее всего, останется жить и работать в Свердловской области. Назвать имя своего сменщика он также отказался. «Кандидат уже определен, это человек не из корпорации, его приход — в логике горизонтальной ротации, — пояснил Дмитрий Попов. — Я рад, что корпорация перейдет в профессиональные руки. Надеюсь, что все начатые проекты будут продолжены и корпорация прирастет новыми проектами».

Сергей Киселев не смог сработаться с новым министром Волковым и уходит на пост директора КРСУ Фото: с сайта Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

По информации «URA.Ru» от источника в правительстве области, новым директором корпорации станет замминистра строительства Свердловской области Сергей Киселев. Он получил этот пост при прежнем министре Сергее Бидонько (ныне — депутат Госдумы) и, по некоторым данным, ему не удалось сработаться с новым министром строительства области Михаилом Волковым, близким к структурам УГМК.

КРСУ часто оказывалось в центре различных скандалов, в том числе связанных с уголовными делами. Одной из громких историй последних месяцев была история с выводом акций аэропорта Кольцово. При этом коллеги в правительстве и в самой корпорации называют Попова одним из самых эффективных директоров в истории компании: именно при нем она смогла оправиться от репутационных потерь, обрести «второе дыхание», перезапустить некоторые проекты и добиться первых ощутимых результатов, например, появления «очереди» из инвесторов, готовых разместить свои производства в индустриальном парке «Богословский» в Краснотурьинске.

Подробнее о результатах работы корпорации и Дмитрия Попова на посту ее директора читайте позже в его интервью для «URA.Ru».