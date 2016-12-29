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29 декабря 2016
28 декабря 2016
14:07  29 декабря 2016 0

В Москве у чиновника украли дипломат с деньгами

Клипарт , купюры, деньги
В дипломате были деньги, телефон и документыФото: Алексей Гущин © URA.Ru

В Москве у замначальника управления Росреестра украли дипломат с деньгами и документами. Происшествие случилось на севере столицы. По словам пострадавшего, злоумышленник похитил сумку прямо из машины.

«В полицию обратился 37-летний мужчина, который сообщил, что неизвестный возле одного из домов по Петровско-Разумовскому проезду разбил заднее правое окно его иномарки и похитил оттуда дипломат с деньгами, телефоном, документами и скрылся», — цитирует «Газета.Ru» источника «Москвы».

Полиция ведет поиски злоумышленника, возбужденно уголовное дело.

Сергей Дианов
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